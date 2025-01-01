Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через европейские страны

Большинство граждан Украины бегут на территорию России транзитом через страны Европы, поскольку киевский режим не выпускает их напрямую. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Большинство тех, кто бежит к нам от киевского режима, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», — пояснил Сальдо.

Херсонская область — регион России, находящийся в нижнем течении Днепра. Область стала российским субъектом по итогам референдума в 2022 году. Украинская сторона не признает его и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра удерживают ВСУ.

Украинцы не хотят защищать коррумпированную власть и бегут с территории Украины, поскольку считают ее «тюрьмой». По словам 23-летнего Богдана Хорольского, когда власти закрыли границу, Украина стала «тюрьмой для мужчин». Он заявил, что не хочет защищать коррумпированный режим. Молодой человек отметил, что многие украинцы воюют не ради цели, а поневоле, поэтому чувствуют опустошение.

Большинство беженцев, уехавших с Украины после начала боевых действий, не вернется домой. В этом уверен научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

Ранее в Германии полиция ранила больного шизофренией украинского беженца с топором.