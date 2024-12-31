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Более 1,6 тысячи птиц были спасены после разлива мазута в Черном море

В Черном море спасли 1,6 тысячи птиц после крушения танкеров с мазутом
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Алексей Майшев/РИА Новости

Более 1,6 тысячи птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе, спасено в Краснодарском крае. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

«На сегодняшний день удалось спасти 1686 пернатых. Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

В заявлении ведомства уточняется, что в спасении птиц задействовано несколько центров помощи, в одном из самых крупных — в поселке Витязево — работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута.

28 декабря сообщалось, что вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань в Темрюкском районе, Морская спасательная служба установила 250 метров боновых заграждений.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.

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