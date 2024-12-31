Верховный шаман России дал предсказание на 2025 год

Россия в 2025 году получит хороший урожай, год будет без природных катаклизмов. Об этом заявил Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол, передает ТАСС.

«2024 год уходит, он был суровым — аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползет по земле, защищает землю», — заявил он.

По его словам, в январе-феврале морозы будут несильными. Он добавил, что нет опасности и для урожая, будет много зерна.

До этого зарубежные и отечественные нейросети дали прогноз относительно предстоящего 2025 года для России. Так, ChatGPT считает, что в 2025 году российская экономика столкнется с последствиями санкций и глобальными экономическими изменениями. Ожидается умеренный рост цен на продукты, инфляционное давление и колебания курса рубля в диапазоне 80-90 рублей за доллар. Энергетический сектор останется значимым, но изменения на мировых рынках могут повлиять на экспорт.

Ранее Верховный шаман РФ призвал проводить обряды для прекращения боевых действий.