В Германии пять человек погибли и несколько пострадали из-за самодельных петард

В Германии пять человек погибли в результате взрывов петард в новогоднюю ночь

В Германии ночью 31 декабря пять человек погибли в результате взрывов самодельных петард. Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что два человека погибли в Саксонии, по одному человеку – в Бранденбурге, Северном Рейне – Вестфалии и Гамбурге.

Только в одном Берлине полиция провела сотни операций в новогоднюю ночь. В результате этих рейдов были задержаны около 330 человек, 13 офицеров получили ранения. Один из полицейских получил серьезные травмы во время взрыва пиротехники.

Также накануне сообщалось, что в торговом центре «Форум» в Санкт-Петербурге взорвалась петарда.

29 декабря в Нижнем Новгороде подросток взорвал петарду на фудкорте торгового центра «Седьмое небо». По данным журналистов, молодому человеку в результате произошедшего оторвало кисть. Многие посетители ТЦ начали убегать, потому что подумали о теракте.

Ранее в Красноярском крае запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники.