В торговом центре Санкт-Петербурга взорвалась петарда

В петербургском ТЦ «Форум» взорвалась петарда, никто не пострадал

В торговом центре «Форум» в Санкт-Петербурге взорвалась гитара. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

По словам источника журналистов, взрыв произошел в продуктовом магазине. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

29 декабря сообщалось, что в Нижнем Новгороде подросток взорвал петарду на фудкорте торгового центра «Седьмое небо». По данным журналистов, молодому человеку в результате произошедшего оторвало кисть. Многие посетители ТЦ начали убегать, потому что подумали о теракте.

Вечером 27 декабря в Можге школьник получил ожоги глаз при запуске петарды. По информации МЧС республики Удмуртия, 12-летний мальчик решил запустить петарду на центральной площади города. Пиротехника взорвалась, мальчик получил сильные ожоги и был доставлен в офтальмологическое отделение детской больницы.

Ранее в Красноярском крае запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники.