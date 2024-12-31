Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В торговом центре Санкт-Петербурга взорвалась петарда

В петербургском ТЦ «Форум» взорвалась петарда, никто не пострадал
close
Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В торговом центре «Форум» в Санкт-Петербурге взорвалась гитара. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

По словам источника журналистов, взрыв произошел в продуктовом магазине. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

29 декабря сообщалось, что в Нижнем Новгороде подросток взорвал петарду на фудкорте торгового центра «Седьмое небо». По данным журналистов, молодому человеку в результате произошедшего оторвало кисть. Многие посетители ТЦ начали убегать, потому что подумали о теракте.

Вечером 27 декабря в Можге школьник получил ожоги глаз при запуске петарды. По информации МЧС республики Удмуртия, 12-летний мальчик решил запустить петарду на центральной площади города. Пиротехника взорвалась, мальчик получил сильные ожоги и был доставлен в офтальмологическое отделение детской больницы.

Ранее в Красноярском крае запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами