В Красноярском крае запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники

В Красноярском крае запретили запускать фейерверки с 31 декабря по 8 января

В Красноярском крае ввели ограничения на запуск пиротехники в период новогодних праздников. Об этом следует из указа губернатора региона Михаила Котюкова, опубликованного на сайте правительства.

«Подписан указ Губернатора, вводящий ограничения на использование организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами пиротехнических изделий в период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что в перечень запрещенной пиротехники не входят хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

До этого глава подмосковного города Жуковский Борис Аубакиров призвал жителей и гостей города не использовать пиротехнику в новогодние праздники. По его словам, «уходящий год был сложным и наступление нового года вызывает радость, которой хочется поделиться». Но в то же время градоначальник напомнил о большой травмоопасности пиротехнических изделий.

Он также добавил, что сотрудники администрации вместе с правоохранительными органами уже несколько дней проводят рейды и пресекают незаконную торговлю пиротехникой на улицах города.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.