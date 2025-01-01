В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России

МВД: празднование Нового года в России прошло без серьезных происшествий

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что празднование Нового года в России прошло без серьезных происшествий. Ее слова передает ТАСС.

»[В РФ] празднование Нового года прошло без происшествий», — поделилась Волк.

Она добавила что общественный порядок обеспечивали 41,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел. Также за порядком следили военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что в Барнауле водитель BMW устроил дрифт на дороге общего пользования, при этом выстреливая в воздух фейерверки.

Судя по кадрам видео, фейерверки были закреплены внутри автомобиля. На крыше водитель установил гирлянду. О том, что ему грозит за дрифт с фейерверками, не сообщается.

Также депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой строгого наказания за катание на привязанных к автомобилю ватрушках с детьми, а также за другие действия, которые создают угрозу жизни детей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как мир встретил Новый год.