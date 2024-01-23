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В Госдуме предложили уголовно наказывать за катание на привязанной к авто ватрушке

Депутат Хамзаев предложил давать срок за катание на привязанных к авто тюбингах

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой строгого наказания за катание на привязанных к автомобилю ватрушках с детьми, а также за другие действия, которые создают угрозу жизни детей. Письмо с соответствующим предложением парламентарий направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщает RT.

В качестве примера опасных действий, депутат привел случай с катанием детей по проезжей части на ватрушках, привязанных к внедорожнику в подмосковных Мытищах.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас в законе нет четкой формулировки, как наказывать за подобные действия.

Депутат предложил относить подобные нарушения к статье 156 Уголовного кодекса РФ.

«Прошу вас поддержать целесообразность внесения пункта 2 в статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации в части введения наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего», — написал депутат в обращении к премьеру.

Ранее в Красноярске 13-летняя девочка попала в реанимацию после катания на тюбинге.

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