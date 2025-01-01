Синоптик сообщил о слабой магнитной буре в первый день 2025 года

Слабая магнитная буря началась на Земле утром 1 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, жителям ряда регионов России удалось увидеть северное сияние.

Специалист рассказал, что в 7:58 мск, 1 января, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг пяти единиц, что указывает на начало слабой магнитной бури класса G1.

Леус уточнил, что магнитная буря не будет увеличиваться и останется на слабом уровне. Предполагается, что активность бури утихнет к полудню.

29 декабря сообщалось, что на Солнце зафиксировали вспышку, которой присвоили высший балл X. В течение недели количество вспышек на Солнце увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущими временными промежутками.

Ранее в NASA заявили, что их космический корабль Parker Solar Probe выдержал рекордное сближение с Солнцем.