Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку

Вспышка, которой присвоили высший балл X, произошла на Солнце утром 29 декабря. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований РАН Сергей Богачев, пишет РИА Новости.

Профессор сообщил, что вспышку зафиксировали в 10:08 мск. При этом уже через 10 минут ученые зарегистрировали пик излучения.

«Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события — X1.1», — уточнил Богачев.

По его словам, рост солнечной активности наблюдается уже около недели. В течение этого периода количество вспышек на Солнце увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущими временными промежутками, однако до сего момента ни одной из них не присваивался высший балл X.

Как сказал эксперт, вспышка произошла в области возможного воздействия на Землю. В связи с этим с 31 декабря по 1 января на планете может произойти магнитная буря, но ее интенсивность будет умеренной.

«Более точная информация появится в середине сегодняшнего дня», — добавил руководитель Лаборатории солнечной астрономии.

Ранее в NASA заявили, что их космический корабль Parker Solar Probe выдержал рекордное сближение с Солнцем.