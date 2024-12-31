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В Петербурге мужчина напал на двоих человек с ножом и нанес им около 100 ударов

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двоих человек с ножом

В Петербурге предъявили обвинения мужчине, которого подозревали в нападении на двоих знакомых. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. По версии следствия, фигурант разбирательств выпивал вместе с мужчиной и женщиной в квартире.

В какой-то момент между парой и обвиняемым произошел конфликт, во время которого фигурант нанес знакомым около 100 ударов ножом в голову, шею и туловище. Спасти пострадавших не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сам мужчина вину признал.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге иностранца задержали за нападение на мигранта с ножом в хостеле. Они выпивали, но в какой-то момент произошел конфликт. В результате с травмами головы мужчина оказался на улице, где его заметил прохожий и вызвал медиков.

Ранее девушка-курьер ранила ножом клиента, который дал ей мало чаевых за доставку пиццы.

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