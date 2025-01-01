В столице Германии задержали более десятки человек

В Берлине до Нового года задержали более 50 человек

В Берлине, еще до наступления Нового года, задержали более 50 человек, а полиция изъяла около 3 тонн пиротехнических изделий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

«В ходе мероприятий перед праздником наши сотрудники временно задержали свыше 50 человек и возбудили почти 30 административных и уголовных дел», — заявили в полиции. Также была изъята значительная партия нелегальной пиротехники весом около 3 тонн.

Как пишет ТАСС, еще до полуночи в Берлине происходили случаи поджога припаркованных автомобилей, злоумышленники запускали фейерверки в толпу и направляли ракетницы в окна зданий. По данным полиции, в некоторых районах города произошли небольшие пожары.

В преддверии Нового года на дежурстве в столице Германии находились около 4 тысяч полицейских, включая 720 сотрудников из других федеральных земель.

Также большая часть Берлина осталась без воды перед Новым годом. С такими проблемами столкнулись жители районов Веддинг, Кройцберг и Шарлоттенбург.

По информации берлинской службы водоснабжения, отключение связано с прорывом трубы в Веддинге. На месте происшествия работают коммунальные службы.

Ранее в Берлине сириец напал с ножом на прохожих.