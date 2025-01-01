Большая часть Берлина осталась без воды перед Новым годом

В нескольких районах Берлина временно прекращено водоснабжение, причина выясняется. Об этом сообщила газета Bild.

Без воды остались жители районов Веддинг, Кройцберг и Шарлоттенбург.

По информации берлинской службы водоснабжения, отключение связано с прорывом трубы в Веддинге. На месте происшествия работают коммунальные службы.

В Приднестровье также анонсировали отключение отопления в домах. В Приднестровье с 1 января отключат централизованное отопление в жилых домах. «1 января Молдавская ГРЭС начнет работать на угле. Отключений света при переходе на уголь не будет! Отопление в приднестровских домах отключат в 7:00 1 января. В новогоднюю ночь жители республики будут обеспечены газом, светом и теплом. Газ в домах частного сектора будет отключен с 7:00 1 января», — говорится в сообщении.

Власти республики заверили, что в многоэтажных домах будет подаваться газ для приготовления пищи. Сфера же общественного питания также останется с газом.

Ранее СМИ написали, что у Дмитрия Певцова могут отключить холодную воду из-за долгов по ЖКХ.