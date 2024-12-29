Пенсионер из Архангельска устроил взрыв в доме, случайно растопив печь взрывчаткой

В Архангельске в доме пенсионера прогремел взрыв после попытки растопить печь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, для растопки 62-летний мужчина использовал заранее заготовленные дрова. Когда он отправил в печь часть из них, произошел хлопок.

На место прибыли экстренные службы. О том, получил ли мужчина травмы, не сообщается.

Как рассказал сам пенсионер, некоторое время назад он решил спрятать самодельное взрывное устройство, чтобы никто не украл, но забыл, что положил его в дрова. Таким образом, причиной произошедшего стало СВУ.

Не исключается, что вскоре в отношении мужчины возбудят уголовное дело по статье об изготовлении взрывчатки.

До этого в Омске мужчину доставили в больницу после попытки использовать самогонный аппарат. Из-за нарушений в процессах произошел взрыв, 61-летнего местного жителя госпитализировали с ожогами рук.

Ранее в Кировской области мужчина получил ожоги в бане из-за оставленного газового баллончика.