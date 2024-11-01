У Дмитрия Певцова могут отключить холодную воду из-за долгов по ЖКХ

Народный артист России, депутат Госдумы VIII созыва Дмитрий Певцов не оплачивает коммунальные услуги на протяжении трех лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, 19 июля «Мосводоканал» подал иск к певцу, поскольку он перестал оплачивать услуги водоснабжения с 1 декабря 2021 года. На его столичной квартире на Фрунзенской набережной за $3 млн (примерно 291 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») числится долг в размере 13 тыс. 415 рублей и 500 рублей госпошлины.

Дмитрий Певцов дебютировал в кино в 1986 году в фильме «Конец света с последующим симпозиумом». Затем он сыграл в картине Глеба Панфилова «Мать» и криминальной драме Александра Муратова «По прозвищу «Зверь».

Наибольшую известность Певцов приобрел благодаря роли в проекте Владимира Бортко «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат». Всего фильмография актера насчитывает свыше 70 фильмов и сериалов.

В конце июня появилась информация, что приставы разыскивают актера Дмитрия Дюжева. Актер не оплатил счета за газ, электроэнергию и отопление, задолжав около 44 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что у звезды «Интернов» обнаружили 666 штрафов за нарушение ПДД.