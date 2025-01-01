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Сыроварение привело к 20 пострадавшим в США

В США 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Не менее 20 человек пострадали от отравления токсичными парами в результате неисправности оборудования на сыроваренном заводе в Нью-Мексико, США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник утром. Компания Southwest Cheese сообщила, что причиной появления токсичных паров стал перелив химических веществ в одном из рабочих помещений завода. Около 12 человек были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Аварийные работы были завершены быстро, и завод возобновил свою деятельность в тот же день, сообщает Associated Press.

В ноябре в Финляндии произошел взрыв на заводе по производству картона. Взорвался резервуар для целлюлозы, который используется для подготовки сырья для производства бумаги и картона. Этот тридцатиметровый резервуар оснащен системой поддержания давления и перемешивания, предназначенной для обеспечения однородности состава. В результате резкого повышения давления в резервуаре произошел выброс крышки конструкции, что привело к обрушению части крыши завода на площади примерно 600 квадратных метров.

Ранее в Германии произошел взрыв на территории оборонного предприятия.

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