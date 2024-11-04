В Финляндии произошел взрыв на заводе по производству картона

В финском городе Куопио произошел взрыв на заводе по производству тарного картона. Об этом заявил изданию Yle генеральный директор предприятия Юха Коукка.

По его словам, инцидент произошел с резервуаром для целлюлозы, который используется для подготовки сырья для производства бумаги и картона. Этот тридцатиметровый резервуар оснащен системой поддержания давления и перемешивания, предназначенной для обеспечения однородности состава.

В результате резкого повышения давления в резервуаре произошел выброс крышки конструкции, что привело к обрушению части крыши завода на площади примерно 600 квадратных метров.

«Это что-то необычное, ведь за все время работы я подобного не видел», — отметил Коукка.

В настоящее время полиция и государственный центр Otkes, который занимается крупными авариями и катастрофами, выясняют причины инцидента. Размеры причиненного материального ущерба пока остаются неизвестными.

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