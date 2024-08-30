В Германии произошел взрыв на территории оборонного предприятия

В Германии произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ Diehl Defense. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент случился в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). По информации издания, двое сотрудников получили серьезные ранения.

На место происшествия прибыли полиция, пожарная служба, а также отправили спасательный вертолет. По предварительным данным, взрыв случился в одном из зданий предприятия около 09:30 (10:30 мск). Следствие пока придерживается версии, что инцидент произошел из-за производственной аварии.

За пару дней до этого взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в городе Хюнксе, который находится на западе Германии. По данным Bild, пострадал один человек. На место происшествия съехалось большое количество пожарных. Причины случившегося не озвучили. Завод ежегодно утилизирует до 150 тонн боеприпасов времен Второй мировой войны.

26 августа пожар произошел на территории предприятия Linde AG, которое расположены в немецком городе Лойна. Причиной стало воспламенение грузового прицепа. В Лойне расположен самый крупный газовый хаб концерна, где производятся водород, азот и другие газы.

Ранее в Германии более 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения.