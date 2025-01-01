Факелы Ростральных колонн зажглись в честь наступления 2025 года

В Санкт-Петербурге зажглись факелы Ростральных колонн в честь 2025 года

Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажглись за пять минут до начала 2025 года. Они будут светить до 00:20 мск 1 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба губернатора города.

«В честь наступления 2025 года 31 декабря факелы Ростральных колонн будут зажжены за пять минут до полуночи. Они будут гореть до 00:20 [мск] 1 января», — уточняется в сообщении.

Кроме того, с 31 декабря по 2 января Дворцовый и Троицкий мосты украсят новогодние огни. Пролеты мостов будут освещены ярко-зеленым цветом, а опоры — насыщенно-красным с 16:10 мск последнего дня года.

«Новогодняя подсветка главных мостов и огни Ростральных колонн создадут праздничную атмосферу в городе, подчеркнув красоту панорамы Невы и ее набережных. Яркие огни над водой поднимут настроение всем, кто встречает Новый год в центре Северной столицы», — рассказал губернатор Александр Беглов.

Незадолго до этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге оцепили часть Дворцовой площади из-за обнаруженного подозрительного предмета. По предварительным данным, причиной стало найденный бесхозный пакет.

Ранее в Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (дамбу) в связи с прогнозируемым подъемом воды в Неве.