Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Факелы Ростральных колонн зажглись в честь наступления 2025 года

В Санкт-Петербурге зажглись факелы Ростральных колонн в честь 2025 года
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажглись за пять минут до начала 2025 года. Они будут светить до 00:20 мск 1 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба губернатора города.

«В честь наступления 2025 года 31 декабря факелы Ростральных колонн будут зажжены за пять минут до полуночи. Они будут гореть до 00:20 [мск] 1 января», — уточняется в сообщении.

Кроме того, с 31 декабря по 2 января Дворцовый и Троицкий мосты украсят новогодние огни. Пролеты мостов будут освещены ярко-зеленым цветом, а опоры — насыщенно-красным с 16:10 мск последнего дня года.

«Новогодняя подсветка главных мостов и огни Ростральных колонн создадут праздничную атмосферу в городе, подчеркнув красоту панорамы Невы и ее набережных. Яркие огни над водой поднимут настроение всем, кто встречает Новый год в центре Северной столицы», — рассказал губернатор Александр Беглов.

Незадолго до этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге оцепили часть Дворцовой площади из-за обнаруженного подозрительного предмета. По предварительным данным, причиной стало найденный бесхозный пакет.

Ранее в Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (дамбу) в связи с прогнозируемым подъемом воды в Неве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами