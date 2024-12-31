В Петербурге ограничили близкий доступ к главной городской елке

В Санкт-Петербурге временно ограничили близкий доступ к новогодней елке на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в связи с сильным ветром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По словам Пиотровского, от сильных порывов елку раскачивает, поэтому пришлось укреплять основу конструкции, чтобы дерево могло выдерживать даже самые серьезные нагрузки, к ели также крепят дополнительные тросы, фиксирующие ее с двух сторон. Он подчеркнул, что в преддверии Нового года специалисты дежурят на Дворцовой площади и защищают главную городскую ель от ветра.

«Она остается надежно закрепленной и продолжает радовать нас и создавать праздничное настроение, несмотря на капризы погоды. Однако временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим», — отметил Пиотровский.

Делать фото, снимать видео и смотреть на новогоднюю ель все так же можно, но чуть поодаль.

«Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности и, конечно, ждем всех на Дворцовой площади», — добавил вице-губернатор.

30 декабря в Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (дамбу) в связи с прогнозируемым подъемом воды в Неве.

Ранее в Петербурге дороги затопило кипятком.