Мужчина потерял 12 родственников в авиакатастрофе в Южной Корее

Мужчина потерял 12 членов семьи в катастрофе с Boeing 737-800 в Муане

Мужчина потерял 12 членов семьи в результате авиакатастрофы с самолетом Boeing 737-800, произошедшей в южнокорейском аэропорту Муан. Об этом он рассказал агентству «Рёнхап».

Мужчина рассказал, что он был вместе с родственниками во время отдыха в Таиланде. Однако из-за работы был вынужден отправиться в Индию, а не в Южную Корею. Как только стало известно об авиакатастрофе, мужчина сразу отправился на место инцидента.

«Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове. Она сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки», — сказал мужчина.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось нескольким людям, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.

Ранее в США указали на фатальное сочетание факторов крушения рейса в Южной Корее.