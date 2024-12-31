Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни

NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни

Трое подозреваемых в теракте 11 сентября в Нью-Йорке имеют шанс избежать смертной казни, так как апелляционный суд отменил распоряжение министра обороны США Ллойда Остина об отмене досудебной сделки. Об этом сообщает New York Post.

Суд аннулировал досудебное соглашение, достигнутое между прокуратурой и обвиняемыми — Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави, которое позволяло обвиняемым признать вину в обмен на замену смертного приговора на пожизненное заключение.

Министр обороны не добился отмены этих соглашений, что открывает возможность для обвиняемых признать свою вину на предстоящем слушании. Согласно информации в сообщении, у Остина остается шанс оспорить данное судебное решение.

3 августа сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил помилование троих обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года. Остин снял соответствующие полномочия с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, курировавшей это дело в судебном процессе. В администрации президента США не знали об этой сделке.

11 сентября 2001 года в США четыре пассажирских самолета были захвачены 19 членами террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Два борта были направлены к башням Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание министерства обороны США. Четвертый самолет также следовал в сторону столицы, однако разбился в Пенсильвании.

В США задержали мужчину, готовившего теракт «в стиле 11 сентября».