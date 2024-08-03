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Глава Пентагона передумал помиловать троих участников теракта 11 сентября

Ллойд Остин отменил соглашение о помиловании обвиняемых в теракте 11 сентября

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Evan Vucci/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин отменил соглашение с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, согласно которому высшая мера наказания должна была быть заменена на пожизненное заключение. Об этом говорится в заявлении Остина.

Остин снял соответствующие полномочия с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, курировавшей это дело в суде.

«Ввиду важности решения о заключении досудебного соглашения с обвиняемыми по вышеуказанному делу ответственность за это решение должна лежать на мне», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что в администрации президента США до 31 июля не были в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года заключили сделки со следствием.

Сделка обвинения с Халидом Шейх Мохаммедом, Валидом бен Атташем и Мустафой аль-Хавсави была достигнута в ходе переговоров, длившихся в течение 27 месяцев в Гуантанамо. Договор с подсудимыми был одобрен высокопоставленным чиновником Пентагона, курирующим военный суд.

Ранее трое организаторов терактов 11 сентября согласились признать вину.

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