Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил военнослужащих РФ с Новым годом

Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил военных с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба и командующих группировками войск о ходе СВО и поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Также верховный главнокомандующий поблагодарил российских военных за службу.

«Владимир Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба, а также командующих группировками о ходе проведения специальной военной операции. Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», — сказал Песков.

До этого Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. Российский лидер отметил, что всеми любимые праздники объединяют и создают особую теплую атмосферу, а также пробуждают в людях самые светлые чувства.

Ранее Путин поздравил всех россиян с Новым годом.