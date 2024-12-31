«Будем идти только вперед». Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, выступив с традиционным обращением. В этот раз оно длилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства. Путин заявил, что России еще немало предстоит сделать, однако уже сейчас граждане могут по праву гордиться достижениями. Упомянул в своей речи глава государства и военных, назвав их подлинными героями.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья, буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе, — именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности», — сказал президент России Владимир Путин.

Он отметил, что россиянам «предстоит еще многое решить», но уже сейчас они могут по праву гордиться тем, что успели сделать за последние 24 года. Эти достижения, по его словам, заложили надежную основу для дальнейшего развития России.

«Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, и сейчас на пороге нового года мы думаем о будущем, уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан», — подчеркнул президент.

Он также упомянул в своем обращении участников специальной военной операции:

«В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас, в вашу честь».

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Путин еще раз отметил, что 2025-й «во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за родину», объявлен в России Годом защитника Отечества .

«Дорогие друзья, мы всегда относимся к встрече Нового года тепло и радушно и надеемся, что наши мечты и помыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся. До прихода нового года осталось совсем немного, в эти минуты рядом с нами самые близкие люди — это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране, России. Когда мы вместе, все исполнится. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2025 годом!», — завершил свое обращение президент.

Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где 2025-й наступил в 15:00 по московскому времени. В этом году новогодняя речь Владимира Путина продлилась 3 минуты 35 секунд и стала одной из самых коротких за время его президентства. Самым непродолжительным было выступление в 2006 году, оно длилось чуть больше двух минут. Самым длинным — в 2022 году, речь заняла около девяти минут.

Обращение по традиции было записано на фоне Кремля. Однако в предыдущие годы эта традиция несколько раз нарушалась. Например, в 2013 году президент России поздравлял граждан из Хабаровского края, куда приехал в командировку, а в 2022-м — из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.