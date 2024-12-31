Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В городской военной администрации Киева произошла перестановка

Зеленский назначил Ткаченко главой Киевской городской военной администрации
close
Телеграм-канал «Тимур Ткаченко»

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве Киевской городской военной администрации (КГВА). Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Офиса президента, пишет РИА Новости.

Одним указом Зеленский уволил Сергея Попко с должности главы КГВА. В следующем - назначил на эту должность Тимура Ткаченко.

31 декабря Ткаченко был освобожден от должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, которую он занимал с сентября. Ранее он также был заместителем директора департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) и членом наблюдательного совета «Укрпочты».

Отмечается, что Киевская городская военная администрация играет ключевую роль в обеспечении безопасности и жизнедеятельности города в условиях военного времени.

До этого Зеленский назначил скандального посла Андрея Мельника постпредом Украины при ООН.

Ранее Зеленский заменил посла страны в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами