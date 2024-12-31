В городской военной администрации Киева произошла перестановка

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве Киевской городской военной администрации (КГВА). Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Офиса президента, пишет РИА Новости.

Одним указом Зеленский уволил Сергея Попко с должности главы КГВА. В следующем - назначил на эту должность Тимура Ткаченко.

31 декабря Ткаченко был освобожден от должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, которую он занимал с сентября. Ранее он также был заместителем директора департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) и членом наблюдательного совета «Укрпочты».

Отмечается, что Киевская городская военная администрация играет ключевую роль в обеспечении безопасности и жизнедеятельности города в условиях военного времени.

До этого Зеленский назначил скандального посла Андрея Мельника постпредом Украины при ООН.

Ранее Зеленский заменил посла страны в Германии.