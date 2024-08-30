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Украина продолжит транзит российской нефти в Европу в 2025 году

Подоляк: Украина продолжит транзит российской нефти в ЕС до конца 2029 года

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Efrem Lukatsky/AP

Украина продолжит транзит российской нефти в Европу до конца 2029 года, заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит Forbes Ukraine.

«Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов», – сказал он.

До этого в эфире «Новини.Live» Подоляк заявлял, что транзит нефти из России в страны ЕС через нефтепровод «Дружба» прекратится с 1 января 2025 года.

В 2019 году украинская «Укртранснефть» и российская «Транснефть» заключили десятилетний договор о транзите нефти. Украина за это время должна получить $1,5 млрд доходов за прокачку топлива – в среднем это $150 млн в год. Россия, по данным Bloomberg, зарабатывает на поставках нефти через украинскую территорию около $6 млрд в год.

До этого Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из РФ в Европу после его истечения в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит ультиматум Киеву по транзиту российского газа.

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