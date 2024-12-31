Многодетная мать из Удмуртии пыталась растопить печь бензином и получила ожоги

В Удмуртии женщина пострадала во время попытки разжечь печь. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Кизнер, когда 33-летняя многодетная мать решила растопить печь. Она не смогла разжечь огонь из-за сырых дров, поэтому решила полить их бензином.

Легковоспламеняющаяся жидкость быстро загорелась, огонь опалил руку матери четверых детей, но она смогла погасить возгорание водой. На кадрах с места инцидента заметно, что огонь затронул ковер около печи и саму печь.

В МЧС напомнили, что не стоит использовать жидкости для розжига, чтобы растопить печь.

До этого в Архангельске дом пенсионера взорвался после того, как он бросил в печь дрова. Как рассказал сам 62-летний мужчина, он спрятал в связке взрывчатку, чтобы никто не украл, но позже забыл об этом. В день инцидента СВУ попало в огонь вместе с древесиной и стало причиной взрыва.

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