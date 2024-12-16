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Школьницу ошпарило маслом на кулинарном мастер-классе в Петербурге

РЕН ТВ: в Петербурге ребенок получил ожоги на кулинарном мастер-классе

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FotograFFF/Shutterstock

В Красносельском районе Петербурга 11-летней девочке понадобилась помощь медиков на кулинарном мастер-классе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в кулинарной студии «Вилка» на детском празднике. Во время приготовления бананов во фритюре девочка опустила плод в раскаленное масло, из-за чего тот взорвался. Раскаленным маслом ребенку ошпарило руку.

Оказать первую помощь пострадавшей сотрудники студии не смогли — у них не оказалось аптечки. Инструктор побежал за мазью в аптеку и намазал места ожогов подсолнечным маслом. У пострадавшей диагностированы термические ожоги двух пальцев правой руки.

До этого сообщалось, что в Петербурге мальчик попал в больницу с ожогами из-за того, что повернулся спиной к газовой плите. 12-летний школьник получил ожоги второй степени. На данный момент мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее в Ленобласти четырехлетняя девочка попала в реанимацию после взрыва печи.

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