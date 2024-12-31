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В Тюмени пьяный водитель без прав устроил аварию с тремя машинами

В Тюмени пьяный водитель Lada получил тяжелые травмы в ДТП

В Тюмени произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на улице 30 лет Победы. По предварительным данным, автомобиль марки Lada выехал на встречную полосу, после чего он врезался в Ford и Kia.

На кадрах с места аварии заметно, что транспортное средство первого водителя получило серьезные повреждения, капот у автомобиля смяло.

После ДТП в больницу попал мужчина, находившийся за рулем Lada. У него диагностировали тяжелые травмы, об их характере информации нет.

«У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения», – сообщается в публикации.

Известно, что водитель не имел права садиться за руль, так как у него не было разрешения. В период с 2015 по 2017 год его лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Новгородской области шесть человек пострадали в аварии на автодороге Р-159. У одной из машин отлетел капот, элементы другой смяло.

Ранее пьяная девушка решила прокатиться на машине знакомого, но попала в ДТП на парковке.

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