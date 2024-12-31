Под Новгородом в жестком ДТП пострадали шесть человек

Под Новгородом в аварии пострадали шесть человек

В Новгородской области в крупном ДТП пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщает МЧС области в своем Telegram-канале.

«Шесть человек, в том числе трое детей, пострадал в результате ДТП на 176 км автомобильной дороги Р-159 «Нижний Новгород – Яранск» в Краснобаковском м.о. О транспортной аварии возле п. Высоковка сообщили очевидцы», — говорится в публикации.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются. Сотрудникам МЧС удалось деблокировать пострадавших, их госпитализировали.

До этого в Сочи водитель кроссовера отправил другого автомобилиста в нокаут за неправильный разворот.

«Об инциденте, который произошел в минувшие выходные на улице Транспортной, ранее была информация, что на дороге сбили пешехода. Но позже выяснилось, что на самом деле мужчину отправили в нокаут из-за того, что он совершил неправильный разворот, перегородив дорогу остальным участникам движения», — передает Telegram-канал «ЧП Сочи».

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