Пьяная девушка решила прокатиться на машине знакомого, но попала в ДТП на парковке

В Ленобласти девушка попала в ДТП на автомобиле нового знакомого. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Мурино. По данным издания, 21-летняя местная жительница познакомилась около своего дома с мужчиной и спустя непродолжительное время он пригласил девушку к себе.

В квартире пара распивала спиртные напитки. Во время разговора мужчина рассказал о своей машине и о том, где лежат ключи. Позже владелец автомобиля заснул, пьяная девушка тем временем ушла из квартиры.

Она выключила сигнализацию и по характерному звуку узнала, где стоит транспортное средство.

«Девушка села за руль, поехала и врезалась в припаркованное впереди авто», – сообщается в публикации.

После произошедшего она сбежала с места, вернула ключи новому знакомому и вернулась домой. На следующий день она отправилась в полицию и сама рассказала о произошедшем.

Ранее в Саратовской области пьяные водители напали на полицейских.