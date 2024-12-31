Милонов собрался в рейд по борделям в первые дни января

Депутаты Госдумы рассказали о том, как они намерены провести новогодние каникулы. Так, Виталий Милонов собирается встретить Новый год, наслаждаясь лососем по-нормандски, а в начале января примет участие в рейдах по закрытию борделей и вейп-шопов, пишет Telegram-канал SHOT.

«Планов много — мне нужно закрыть три или четыре вейп-шопа. Пойду по борделям пройдусь. Посмотрю, может где-то открылись — надо закрыть», — сказал Милонов.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий планирует в новогодние каникулы посетить новые регионы России. Депутат от КПРФ Нина Останина собирается лично украсить праздничный стол и встретить полночь вместе с семьей, посмотрев новогоднее обращение президента Владимира Путина.

До этого депутат Госдумы Ярослав Самылин рассказал об экстраординарной ситуации, которая произошла с ним в новогоднюю ночь. «Вместе с друзьями они застряли на автотрассе прямо в новогоднюю ночь. Закончился бензин. Ребята не растерялись и пешком пошли на заправку, где раздобыли не только топливо, но и фейерверк, который запустили в честь Нового года», — сказал он.

Ранее врач назвала оптимальную для новогоднего застолья дозу алкоголя.