Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Милонов собрался в рейд по борделям в первые дни января

Милонов намерен отправиться в рейд по борделям в первых числах января
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы рассказали о том, как они намерены провести новогодние каникулы. Так, Виталий Милонов собирается встретить Новый год, наслаждаясь лососем по-нормандски, а в начале января примет участие в рейдах по закрытию борделей и вейп-шопов, пишет Telegram-канал SHOT.

«Планов много — мне нужно закрыть три или четыре вейп-шопа. Пойду по борделям пройдусь. Посмотрю, может где-то открылись — надо закрыть», — сказал Милонов.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий планирует в новогодние каникулы посетить новые регионы России. Депутат от КПРФ Нина Останина собирается лично украсить праздничный стол и встретить полночь вместе с семьей, посмотрев новогоднее обращение президента Владимира Путина.

До этого депутат Госдумы Ярослав Самылин рассказал об экстраординарной ситуации, которая произошла с ним в новогоднюю ночь. «Вместе с друзьями они застряли на автотрассе прямо в новогоднюю ночь. Закончился бензин. Ребята не растерялись и пешком пошли на заправку, где раздобыли не только топливо, но и фейерверк, который запустили в честь Нового года», — сказал он.

Ранее врач назвала оптимальную для новогоднего застолья дозу алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами