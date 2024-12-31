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Врач назвала оптимальную для новогоднего застолья дозу алкоголя

Нарколог Калюжная посоветовала пить прозрачные напитки за новогодним столом
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Depositphotos

Чтобы снизить вероятность сильного похмелья, не стоит выходить за пределы 1–2 стандартных доз алкоголя, заявила в беседе с «Лентой.ру» психиатр-нарколог Марина Калюжная.

По словам эксперта, мужчинам стоит ограничиться двумя дозами спиртного, а женщинам — одной. Одна стандартная доза — это 60 мл крепкого алкоголя либо 200 мл вина. Превышение указанного порога грозит сильным похмельем, предупредила врач.

Калюжная также назвала оптимальные для застолья напитки: это умеренно крепкое спиртное с невысоким содержанием сахара. Наилучшим выбором станут сухое вино и брют. Кроме того, по словам медика, предпочтение стоит отдавать прозрачным напиткам по типу белого рома, джина и водки — они меньше нагружают печень, нежели темное спиртное, такое как виски и коньяк.

До этого психолог Алена Мирошниченко рассказала, что алкоголь на Новый год — это не традиция, а грамотный маркетинг, который внушил нам, что одно без другого невозможно. Также она объяснила, как организовать праздник без спиртного.

Ранее россиянам рассказали, как не получить штраф, празднуя Новый год во дворе дома.

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