Врач назвала оптимальную для новогоднего застолья дозу алкоголя

Чтобы снизить вероятность сильного похмелья, не стоит выходить за пределы 1–2 стандартных доз алкоголя, заявила в беседе с «Лентой.ру» психиатр-нарколог Марина Калюжная.

По словам эксперта, мужчинам стоит ограничиться двумя дозами спиртного, а женщинам — одной. Одна стандартная доза — это 60 мл крепкого алкоголя либо 200 мл вина. Превышение указанного порога грозит сильным похмельем, предупредила врач.

Калюжная также назвала оптимальные для застолья напитки: это умеренно крепкое спиртное с невысоким содержанием сахара. Наилучшим выбором станут сухое вино и брют. Кроме того, по словам медика, предпочтение стоит отдавать прозрачным напиткам по типу белого рома, джина и водки — они меньше нагружают печень, нежели темное спиртное, такое как виски и коньяк.

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