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Депутат ГД рассказал, как встретил Новый год на дороге

Депутат Самылин остался в Новый год без бензина и застрял на дороге
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Алена Бжахова/ТАСС

Депутат Госдумы Ярослав Самылин рассказал о необычной ситуации, которая случилась с ним на Новый год. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Ярослав Самылин обычно встречает праздник с семьей, но был и экстраординарный случай в пору его студенчества. Вместе с друзьями они застряли на автотрассе прямо в новогоднюю ночь. Закончился бензин. Ребята не растерялись и пешком пошли на заправку, где раздобыли не только топливо, но и фейерверк, который запустили в честь Нового года», — рассказал он.

Также другие депутаты поделились с SHOT своими планами на праздники. По их словам, им придется работать. Например, парламентарий Виталий Милонов ждет на новогоднем столе нормандские блюда из лосося, а в начале января отправится в рейды по закрытию вейп-шопов и публичных домов.

До этого Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам говорить о ценах на топливо. В ведомстве заявили, что это может нарушить закон о конкуренции.

По мнению специалистов ФАС, прогнозы о том, сколько придется отдавать за топливо в новом году, могут повлиять на стоимость бензина в будущем. Поэтому предупредили нескольких автоэкспертов. Один из них — президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее в Сочи водитель отправил оппонента в нокаут за неверный разворот и попал на видео.

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