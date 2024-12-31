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Врач рассказала, какие проблемы вызывают прокисшие салаты

Гастроэнтеролог Морозова: прокисшие салаты могут вызвать отравление и воспаление
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россияне на Новый год по традиции готовят салаты и закуски, но к выбору продуктов важно подходить с внимательно и учитывать сроки хранения. Об этом в интервью РИА Новости заявила врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова.

По ее словам, употребление некачественных новогодних угощений может привести к отравлениям различной степени тяжести и воспалению внутренних органов.

«В результате употребления испорченных салатов можно столкнуться с различными типами патогенных микроорганизмов», — заявила врач.

Специалист отметила, что сальмонелла чаще всего встречается в куриных яйцах и мясных продуктах. Главными симптомами сальмонеллеза являются рвота, диарея, лихорадка и боли в животе. В свою очередь, листерию можно встретить в молочных продуктах и готовых блюдах, которые неправильно хранились. А при заражении клостридиями возникает риск ботулизма.

Врач подчеркнула, что при выборе продуктов важно обращать внимание на качество состава и хранить еду дома при правильном температурном режиме.

До этого психиатр-нарколог Марина Калюжная заявила, что для снижения вероятности сильного похмелья, не стоит выходить за пределы 1–2 стандартных доз алкоголя. По словам эксперта, мужчинам стоит ограничиться двумя дозами спиртного, а женщинам – одной. Одна стандартная доза – это 60 мл крепкого алкоголя либо 200 мл вина.

Ранее психолог объяснила, зачем нам алкоголь на праздничном столе.

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