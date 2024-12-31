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Девочка забеременела после того, как ее несколько месяцев насиловали дедушка, отец и дядя

В Индии дедушка, отец и дядя несколько месяцев насиловали девочку
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Shutterstock

В Индии девочка обвинила дедушку, отца и дядю в изнасиловании. Об этом сообщает NDTV.

Ребенок из штата Уттар-Прадеш обратился в полицию вместе со своей родственницей. По словам несовершеннолетней, в течение нескольких месяцев она подвергалась насилию со стороны мужчин из своей семьи.

«Девочку отвезли на медицинское обследование, и, судя по всему, выяснилось, что она находится на втором месяце беременности», – сообщается в публикации.

Полиция начала расследование, дедушку, отца и дядю ребенка заключили под стражу. Мужчинам предъявляют обвинения по нескольким статьям, включая изнасилование родственником или опекуном и угрозы с целью дачи ложных показаний. Точный возраст ребенка не сообщается, но, исходя из одной из статей обвинения, ей нет 16 лет.

До этого в Малайзии к 25 годам лишения свободы приговорили отца из Камбоджи, который насиловал свою дочь. Надругательствам 13-летний ребенок подвергался с десяти лет, на данный момент пострадавшая на четвертом месяце беременности.

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