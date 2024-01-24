Московская школьница забеременела от мужа бабушки

Пенсионера из Новой Москвы обвинили в совращении 14-летней внучки сожительницы, девочка беременна. Об этом сообщает mk.ru.

В правоохранительные органы о беременности 14-летней девочки сообщили педагоги школы в Новой Москве, где учится ребенок, учителям о произошедшем рассказала мать школьницы.

Выяснилось, что совратить девочку-подростка мог 63-летний родственник — муж бабушки, мужчина задержан. Известно, что многодетная семья, в которой воспитываются трое детей, переехала в столичный регион из Пензенской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее развратившего школьницу московского учителя истории арестовали.