Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Московская школьница забеременела от мужа бабушки

mk.ru: в Москве родственника обвинили в совращении 14-летней школьницы

close
100%
Depositphotos

Пенсионера из Новой Москвы обвинили в совращении 14-летней внучки сожительницы, девочка беременна. Об этом сообщает mk.ru.

В правоохранительные органы о беременности 14-летней девочки сообщили педагоги школы в Новой Москве, где учится ребенок, учителям о произошедшем рассказала мать школьницы.

Выяснилось, что совратить девочку-подростка мог 63-летний родственник — муж бабушки, мужчина задержан. Известно, что многодетная семья, в которой воспитываются трое детей, переехала в столичный регион из Пензенской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее развратившего школьницу московского учителя истории арестовали.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами