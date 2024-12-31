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Путин поручил соблюдать принцип семейноцентричности

Путин поручил соблюдать принцип семейноцентричности при реализации нацпроектов
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета по направлениям «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» следить за соблюдением принципа семейноцентричности при реализации соответствующих нацпроектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно опубликованному перечню поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, данный принцип направлен на поддержку семей, особенно с детьми. Он включает в себя создание условий, которые позволяют совмещать работу и семейные обязанности. Он также призван защищать интересы семей и формировать в обществе позитивное отношение к семейным ценностям.

В то же время правительству и специальным комиссиям Государственного совета поручено следить за тем, как выполняются задачи, предусмотренные в национальных проектах. Они направлены на улучшение условий жизни семей с детьми и повышение рождаемости. Отчитаться о проделанной работе необходимо до 1 июня 2025 года, далее — раз в полгода.

20 декабря политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что год семьи в России завершен, однако работа по семейной повестке — продолжается и является приоритетной.

Ранее стало известно, что в России упростят назначение пособий на новорожденных детей.

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