В России упростят назначение пособий на новорожденных детей

В России с 1 января 2025 года будут упрощены правила назначения единого пособия на новорожденного ребенка — если родитель уже получает это пособие, выплата на новорожденных будет начисляться автоматически в том же размере, в котором она уже назначена на старших детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда РФ.

«С 1 января 2025 года единое пособие на очередного ребенка в семье будут назначать проактивно. Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Если родитель уже получает выплату, пособие на новорожденного будет назначено проактивно в том же размере, в котором семья уже получает его на старших детей», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в этом случае длительность выплат определяется сроком, на который уже назначено пособие на старших. После этого семья сможет подать заявление сразу на всех детей, чтобы получать единое пособие в следующем периоде.

Такие изменения были инициированы президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с семьями — победителями конкурса «Это у нас семейное». На единое пособие могут рассчитывать семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, с доходами ниже прожиточного минимума. Эти выплаты назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости.

19 декабря Путин во время прямой линии заявил, что для регионов с низким уровнем рождаемости будет создана программа поддержки.

Ранее сообщалось, что единое пособие в РФ получают более 122 тысяч детей мобилизованных россиян.