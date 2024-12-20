Политолог назвал политику России по поддержке семей приоритетной

Год семьи в России завершен, а работа по семейной, читай — демографической повестке — продолжается, более того — она в приоритете, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Комментируя прошедшее в Кремле заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, которое было посвящено итогам Года семьи, эксперт отметил, что «поддержка и защита семьи, ее ценностей, престижа, статуса имеет безусловно непреходящий характер».

«Глава государства подчеркнул, что семья — а это и старшие поколения, и молодые родители, и дети — должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем, создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей», — сказал Евгений Минченко.

Он добавил, что в 2025 году начнут работать новые нацпроекты «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». А принцип семейноцентричности вводится вообще во все нацпроекты.

Также эксперт поддержал предложения президента по продлению программы «Семейная ипотека» под 6% до 2030 года с сохранением базовых параметров, без лимитов, распространению «Семейной ипотеки» под 6% на вторичный рынок в тех населенных пунктах, где не строится новое жилье, повышению пособий по беременности и родам до МРОТ студенткам очных отделений, а также по решению проблем с льготными авиабилетами для многодетных семей и другие.

20 декабря в Кремле под председательством президента России Владимира Путина состоялось заседание Госсовета, посвященное итогам Года семьи. Глава государство отметил, что за год была проделана большая работа по поддержке семей, сохранению и развитию семейных традиций.