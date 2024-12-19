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Стали известны причины стрельбы у парламента Абхазии

Причиной стрельбы у парламента Абхазии стал законопроект о запрете майнинга

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Причиной стрельбы у парламента Абхазии стал законопроект о запрете майнинга. Об этом сообщает Telegram-канал AMPA-life.

По его данным, в парламенте республики обсуждался законопроект о запрете майнинга. В ходе заседания депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате которой Харазия достал пистолет и открыл огонь. Получивший несовместимые с жизнью ранения в ходе инцидента парламентарий Вахтанг Коландзия пытался их разнять, уточняется в материале.

До этого в ходе стрельбы у парламента республики пострадал депутат Кварчия, его коллега Голандзия скончался. Источник в МВД Абхазии подтвердил ТАСС информацию о двух пострадавших депутатах в результате перестрелки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Глава МВД страны Роберт Киут заявил, что подозреваемым является Адгур Харазия, скрывшийся с места происшествия.

Ранее Абхазия попросила РФ бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году.

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