Семья виновника ДТП на Пхукете, где россиянке насквозь пробило ногу, извинилась c фруктами

Семья виновника ДТП на Пхукете, в котором россиянке Светлане насквозь проткнуло ногу металлической балкой, приезжала к пострадавшей в больницу извиняться с корзиной фруктов. Об этом «Газете.Ru» рассказал супруг женщины Евгений. По его словам, вскоре у них с водителем должна состояться встреча в полиции, чтобы «договориться на мировую».

«Полиция сняла показания, предварительно они говорят, что будет суд, который установит степень вины каждого участника ДТП. Перед этим хотят организовать встречу, чтобы мы смогли договориться на мировую. На встрече был переводчик и представитель консульства. На текущий момент они установили машину и водителя. К нам в больницу приезжал внук водителя крана со своей женой и ребенком. Они привезли большую корзину фруктов и извинялись. Пока ничего не предлагали. Это делается при полиции, как ответил следователь. Водитель тоже дал показания. После 3 января будет очередная встреча в полиции», — сказал он.

Мужчина отметил, что лечение его жены продолжается без остановки, несмотря на то, что собрать всю необходимую сумму в 9 млн рублей по счету из больницы еще не удалось.

«Супруга постепенно стабилизируется. В целом лечение проходит нормально, есть прогресс, но и есть осложнения. Образовался сепсис на бедре мышцы и кожи. Сегодня была четвертая операция по чистке, поставили дренажи на бедра, врачи назначили специальные препараты и предполагают, что потребуется дополнительно пересадка кожи. Сумму всю еще не собрали, но огромное спасибо всем, кто помогает. Это позволяет продолжить лечение без остановки, что очень важно и поможет быстрее вернуться на родину», — добавил он.

ДТП с участием жителей Нижнего Новгорода Светланы и Евгения произошло на острове Пхукет 22 декабря. Пара ехала на арендованном мопеде по дороге после осмотра достопримечательностей, когда из грузовика в их сторону вывалился трехметровый швеллер. Он сбил женщину с мопеда и насквозь пробил ей ногу. Как рассказал Евгений Telegram-каналу SНОТ, на операции по восстановлению ноги они уже израсходовали все 50 тыс. евро, которые полагались им по страховке. Семья Светланы открыла сбор средств для оставшихся операций.

Позднее Евгений в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что в больнице им выставили счет на 9 млн рублей, а виновник ДТП должен быть наказан за то, что скрылся с места происшествия.

Ранее мать модели Светланы Савицкой заявила, что ее сбил в Париже 20-летний пожарный на Audi.