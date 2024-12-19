Мать модели Светланы Савицкой рассказала, кто сбил ее в Париже

Виновником ДТП в Париже, в котором погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая, был 20-летний пожарный за рулем Audi. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать девушки Наталья, уточнив, что его автомобиль занесло на повороте.

«По бизнесу была встреча. Она просто прошлась промять ноги после переговоров, хотела побыть в одиночестве. Он (виновник ДТП. — «Газета.Ru») по профессии пожарный. Ему 20 лет, на Audi. Его авто оказалось на встречке и еще дальше. 90 градусов поворот резкий. Вынесло на повороте», — сказала она.

Наталья отметила, что виновник аварии сразу начал оказывать помощь Савицкой и выглядел «нормальным». Он задержан.

«[Водитель] сразу начал ей помогать (оказать помощь хотел). Он был абсолютно нормальный, следов никаких вредных привычек нет. Его задержали, ведут расследование. Просто судьба. В одну точку все сошлось как-то. Обещают в понедельник в 2 часа ночи [доставить тело в Россию]», — добавила женщина.

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19 декабря StarHit сообщил, что автомобиль в Париже насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую. Она появлялась на обложках журналов L'Officiel и Bazaar, а также снималась для Glamour. Савицкая была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Прощание с моделью пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.

Ранее подруга семьи рассказала, что Светлана Савицкая собиралась в декабре прилететь в Москву.