На Пхукете у россиянки требуют 9 млн рублей на лечение после ДТП, где ей насквозь пробило ногу

Семье россиянки Светланы из Нижнего Новгорода, которой во время ДТП на Пхукете насквозь проткнуло ногу металлической балкой, в местной больнице выставили счет за лечение почти в 9 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал супруг пострадавшей Евгений. Часть суммы покрыла страховка, но не хватает еще «очень много».

«Страховая нам оплатила €50 тыс., этого хватило до вчерашнего дня. Нам предстоит еще 4 операции и содержание в этой больнице. Сегодня мне выставили счет на 21 день с учетом четырех предыдущих операций и барокамеры — 2 млн 796 тыс. бат, это примерно 9 миллионов рублей. Собрали мы где-то 1,5 миллиона по всем картам. К сожалению, одну карту банк уже заблокировал, мы с нее не можем перевести деньги. В общем, не хватает очень много. Сильно помогли родители, но отдали все свои накопления. Супруга сегодня чувствует лучше, каждый день есть прогресс, спасибо врачам госпиталя Бангкок в Пхукете. Со мной все в порядке, рука будет функционировать», — сказал он.

Евгений рассказал, что виновника ДТП еще не установили — с одним водителем провели следственный эксперимент, но та ли это машина, из которой выпала балка, пока неизвестно.

«Виновник пока не установлен, а то, что он скрылся с места ДТП, это точно должно быть наказано. Они якобы нашли уже 25 декабря водителя, уже сделали следственный эксперимент на месте ДТП. На следственный эксперимент ездили мой брат и его жена. Я, к сожалению, там не был. Со слов брата, приехал какой-то кран, там тоже есть защитные балки между колесами, но они совершенно другие по внешнему виду. Плюс к этому они нашли трех свидетелей, сказали, что никакого столкновения не было, на песке якобы поскользнулись и упали сами. Но опять же это со слов моего брата. Сегодня был консул в полицейском участке, он добился того, что завтра должны ко мне прийти полицейские и взять у меня показания», — пояснил он.

Инцидент произошел на острове Пхукет 22 декабря. Светлана и Евгений из Нижнего Новгорода ехали на арендованном мопеде по дороге после осмотра достопримечательностей, когда из грузовика в их сторону вывалился трехметровый швеллер. Он сбил женщину с мопеда и насквозь пробил ей ногу. Истекающую кровью пострадавшую экстренно госпитализировали. Как рассказал Евгений Telegram-каналу SНОТ, на операции по восстановлению ноги они уже израсходовали все 50 тыс. евро, которые полагались им по страховке. Ожидается, что женщина проведет в больнице еще две недели. Семья Светланы открыла сбор средств для оставшихся операций.

Ранее петербуржец попал в ДТП, сбежал из больницы и снова устроил аварию.