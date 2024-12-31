Депутат оценил принятые в 2024 году законы по повышению безопасности в интернете

Принятые в 2024 году законы по повышению безопасности в интернете показывают, что государство не просто реагирует на вызовы, а активно работает на опережение, чтобы защитить пользователей от мошенничества, утечек данных и опасного контента. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, государство использует комплексный подход, который делает интернет-пространство более безопасным и комфортным для всех.

При этом Немкин отметил, что у каждого российского пользователя есть прекрасная возможность самому повысить свой уровень безопасности в интернете.

«Для этого ему только нужно перейти с западных онлайн-площадок на отечественные платформы. У нас уже большой выбор и соцсетей, и видеохостингов, которые нацелены на повышение уровня защиты пользователей в интернете», — заявил он.

С этим мнением согласен член Совета по правам человека (СПЧ), журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

«Вопросы безопасности в интернете давно стали частью повседневной жизни, и приятно видеть, что государство уделяет этому особое внимание. Эти законы направлены на то, чтобы каждый пользователь мог чувствовать себя защищенным. Особенно важно, что акцент сделан не только на защите данных, но и на борьбе с опасным контентом.

Это создает основу для более цивилизованного и ответственного взаимодействия в сети», — заявил он.

Малькевич подчеркнул, что в интернете уже сейчас есть пространства, уровень безопасности, которых постоянно растет — это отечественные онлайн-платформы.

«На них стоит перейти, чтобы избежать опасного влияния западных площадок. На последних царит цензура, слабая и предвзятая модерация. Поэтому, например, на том же YouTube можно натолкнуться на противоправный контент. Его там много, и площадка не желает подобные материалы удалять», — добавил журналист.

Напомним, в 2024 году в России был принят ряд законодательных мер, направленных на повышение безопасности пользователей в интернете и защиту их персональных данных.

Так, были введены штрафы до 15 млн рублей за массовые утечки персональных данных, установлена уголовная ответственность за незаконное использование персональных данных детей, инициировано регулирование распространения SIM-карт — эта мера связана с регистрацией владельцев каналов в мессенджерах и соцсетях с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков в Роскомнадзоре.