Аксенов предупредил об усилении информационной войны против Крыма

Аксенов: Киев усилит информационные атаки на Крым во время праздников

Киев ужесточит информационную войну против Крыма во время новогодних праздников, предупредил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

«Впереди новогодние праздники. Но в информационной войне нет выходных. Более того, враг старается усилить атаки именно в эти дни», — написал Аксенов.

По его словам, Украина намеревается распространять фейки в соцсетях и мессенджерах с целью посеять страх и панику, а также подорвать доверие россиян к государству.

Глава Крыма посоветовал доверять только официальным источникам и сохранять спокойствие. Он также пообещал оперативно публиковать всю нужную информацию по мере необходимости.

В ночь на 31 декабря российские средства ПВО перехватили два дрона ВСУ в небе над акваторией Черного моря.

Позже стало известно о продолжении попыток украинских солдат нанести удары по Севастополю. К тому моменту в воздушном пространстве Республики Крым сбили несколько воздушных целей, а в акватории Черного моря ликвидировали один безэкипажный катер.

Ранее сообщалось, что в Крыму могут привлечь военных к ликвидации ЧС в Керченском проливе.