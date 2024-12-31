Жителей Магадана призвали отказаться от новогодних фейерверков

Мэр Магадана Гришан: запускать салюты не время

Мэр Магадана Юрий Гришан призвал жителей города отказаться от новогодних салютов и фейерверков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, власти города отказалась от праздничного салюта. Однако праздничное представление на Театральной площади города в новогоднюю ночь состоится, уточнил Гришан.

«Прошу всех поддержать инициативу мэрии и не производить запуск салютов. Точно не время», — заключил он.

До этого в населенном пункте Щербинка в Новой Москве салют попал в окна квартиры, выбив при этом стекла.

29 декабря областной комитет правопорядка и безопасности сообщал, что в Ленинградскую область по заказу спецслужб недружественных стран поступила партия опасных пиротехнических изделий. В комитете подчеркнули, что в преддверии праздников участились случаи завоза в регион фальсификата пиротехнических изделий (салютов, фейерверков, петард и так далее).

Ранее петарда взорвалась в руке у подростка на фудкорте ТЦ в Нижнем Новгороде.