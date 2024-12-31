В Москве продлили арест подозреваемому в теракте на железной дороге

Суд в Москве продлил арест инженеру по делу о теракте на железной дороге

Мещанский суд Москвы продлил срок заключения в СИЗО жителю Серпухова Дмитрию Чибисову, которого подозревают в попытке осуществления теракта на железной дороге Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ходатайство органов следствия по вопросу продления срока содержания под стражей в отношении Чибисова удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому на три месяца», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе Чибисов, который до ареста работал инженером, вместе с подельником поджег с помощью коктейля Молотова пост секционирования электросети на перегоне Химки — Сходня. Подозреваемого задержали в сентябре. Его причастность к теракту установили при помощи показаний очевидцев и записей с камер видеонаблюдения.

В настоящее время силовики разыскивают предполагаемого подельника Чибисова.

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