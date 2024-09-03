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Мужчина совершил поджог на железной дороге по заданию лжесотрудника ФСБ

Baza: поджог на железной дороге был совершен по заданию лжесотрудника ФСБ

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Shutterstock/Anna Nestera

27-летний мужчина, подозреваемый в поджоге на железной дороге, заявил, что пойти на совершение преступления его уговорил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам подозреваемого, неизвестный ему мужчина представился сотрудником спецслужбы и пообещал, что за поджог поста электросети на железной дороге ему спишут долги перед банком. Поэтому подозреваемый в ночь на 23 августа на перегоне «Химки-Сходня» Октябрьской железной дороги выкрутил вентиляционные решетки поста секционирования электросети и через отверстия забросил внутрь бутылку с горючей смесью. В результате возник пожар, и пост сгорел.

31 августа преступник был задержан. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

До этого сообщалось, что в Башкирии школьники устроили пожар на платформе железнодорожной станции, сняли все на видео и опубликовали в соцсетях.

Ранее в Приморье мужчина пытался сжечь военкомат по заданию мошенников.

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